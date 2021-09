Primo gol in campionato per Balotelli e prima vittoria per Montella sulla panchina dell'Adana Demirspor. SuperMario ha sbloccato il match su calcio di rigore (da lui conquistato) e ha celebrato il gol sul proprio profilo Instagram: "Questo è solo l'inizio"

Primo gol per Mario Balotelli e prima vittoria per Vincenzo Montella: un pomeriggio decisamente positivo per l'Adana Demirspor, che con il 3-1 rifiliato al Rizespor sale a quota 5 punti e prova ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Un successo importante anche dal punto di vista del morale, dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk che aveva segnato l'esordio sulla panchina turca dell'ex allenatore di Roma e Fiorentina. Un successo, come detto, targato Balotelli che alla mezz'ora si conquista e realizza il calcio di rigore che sblocca la partita. Ci penseranno poi Boldrin e Bjarnason (altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ex Sampdoria, Pescara e Brescia) a fissare il punteggio sul 3-1 finale.