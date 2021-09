Besiktas e Yalcin: ruggini vecchie di 10 anni

Sotto di tre reti in trasferta dopo un'ora di gioco, l'Adana ha rimontato la capolista Besiktas, portando a casa un pareggio nel terzo turno del campionato. Balotelli è andato a segno al 79' per il momentaneo 2-3 con un destro forte e preciso dai 25 metri, che ha battuto il portiere avversario Destanoglu. Al 97', nel lunghissimo recupero concesso dall'arbitro, il Demirspor ha trovato la rete del pareggio con Assombalonga su assist dello stesso Balo. SuperMario è diventato a protagonista negativo nel finale: dalle immagini sembra dire qualcosa alla panchina avversaria, scatenando una rissa. Ma tutto era partito dall'esultanza dopo il gol. Dopo la sua rete, l'attaccante ha fatto uno scatto di 50 metri in direzione della panchina di Sergen Yalcin, indicandosi la testa con un gesto eloquente. Il riferimento è alle critiche rivolte da Yalcin nel 2011, quando il turco allenava i Los Angeles Galaxy e affrontò in amichevole il Manchester City di Balotelli, allenato da Mancini: in quella partita l'attaccante italiano, allora 21enne, arrivò tutto solo davanti al portiere avversario e invece di tirare in rete optò per una veronica con il pallone tra i piedi e un colpo di tacco spalle alla porta. Roberto Mancini, all'epoca allenatore dei Citizens, lo richiamò subito in panchina. "Questo ragazzo non ha cervello. Si possono commettere errori, ma questo gesto è irrispettoso nei confronti degli avversari - disse all'epoca Yalcin - Mancini ha fatto bene a sostituirlo, io l'avrei licenziato".