Roma, Spallanzani: 67 ricoverati (-3), 14 in terapia intensiva

Sono 67 i pazienti positivi al Covid ricoverati in questo momento all'Istituto Spallanzani di Roma, 3 in meno rispetto a ieri. Quattro sono in via di dimissioni, mentre 14 (il dato è stabile) sono quelli ricoverati in terapia intensiva. E quanto emerge dal bollettino quotidiano dell'ospedale per le malattie infettive.