Una storia incredibile, ma che assume sempre più i contorni del giallo con il passare dei giorni. Ronnie Brunswijk, attuale vicepresidente del Suriname, continua a far discutere. Non solo per aver giocato lo scorso 21 settembre il match d'andata degli ottavi di finale della Concacaf League (perso 6-0 dall'Inter Moengotapoe, squadra di cui è proprietario) a 60 anni suonati. In queste ore sta circolando sul web un video del pre partita, con Brunswijk a torso nudo nello spogliotaio degli avversari (gli honduregni dell'Olimpia). Nel caos generale si intravede l'ex sergente dell'esercito (negli anni '80 fu anche uno dei capi ribelli contro il dittatore Desi Bouterse), mentre distribuisce biglietti ai calciatori dell'Olimpia. Brunswijk è poi sceso in campo per 54 minuti con tanto di fascia al braccio, diventando (parola dello statistico spagnolo Alexis Martin-Tamayo) "il giocatore più anziano a disputare un match internazionale di club a 60 anni e 198 giorni".