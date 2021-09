La sottosegretaria allo sport ha parlato del piano per riportare la totalità dei tifosi all'interno degli impianti: "C'è la volontà di un aumento della capienza, verso il 75% all'aperto e il 50% al chiuso, per arrivare con gradualità al 100%". Poi un avviso ai club: "Facciano rispettare le regole, non si possono vedere tifosi ammassati in curva senza mascherine"

