Copa Libertadores, finale Flamengo-Palmeiras

Per il secondo anno consecutivo sarà derby brasiliano nella finale di Copa Libertadores. Il 27 novembre, all'Estadio Centenario di Montevideo, saranno Flamengo e Palmeiras le due formazioni che si contenderanno il titolo. Il compito più semplice in semifinale è toccato al Flamengo. La formazione allenata da Renato Portaluppi, ex calciatore della Roma, ha battuto per 2-0 gli ecuadoregni del Barcellona, ripetendo a Guayaquil il risultato dell'andata al Maracana. Decisiva la doppietta di Bruno Henrique. Doppio pareggio tra andata e ritorno, invece, per i campioni in carica del Palmeiras nel derby brasiliano contro l'Atletico Mineiro. Decisivo per il passaggio del turno il gol segnato in trasferta da Eduardo Pereira dopo lo 0-0 del primo round.