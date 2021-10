Il Giudice sportivo ha squalificato per 5 anni Giovanni Alosi, l'allenatore che ha aggredito l'abritro Andrea Felis durante la partita tra Carpignano e Oleggio Castello, match di Prima Categoria. E' il massimo della pena per la giustizia sportiva. L'ormai ex allenatore del Carpignano: "Ho avuto un black-out, qualunque sia la squalifica lascerò il calcio"

Il massimo della pena per la giustizia sportiva. Giovanni Alosi è stato squalificato per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. L'ormai ex allenatore del Carpignano aveva aggredito l'arbitro Andrea Felis durante la partita di Prima Categoria con l'Oleggio Castello. Prima gli insulti verbali, poi un pugno sferrato in pieno volto. L'arbitro aveva immediatamente sospeso la partita. Per il Carpignano sconfitta a tavolino per 3-0. Alosi, prima della sentenza del giudice sportivo, aveva già comunicato la decisione di abbandonare il mondo del calcio, chiedendo scusa per il suo gesto: "Ho avuto un black-out, mi vergogno di quello che ho fatto e chiedo scusa. Qualunque sarà la mia squalifica, lascerò il calcio". Giovanni Alosi non potrà ricoprire alcun incarico o ruolo ufficiale riconosciuto dalla FIGC fino al 30 settembre 2026