Vabre e Vabres . Una “s” di differenza, quella che è costata l’eliminazione dalla Coppa di Francia al Tarbes , club di Regional 1 degli Alti Pirenei che sabato scorso doveva scendere in campo nel quarto turno della competizione nazionale contro il Vabres-l’Abbaye, società che milita in seconda divisione distrettuale. Doveva, perché la partita (in programma alle ore 18.00) non si è mai disputata visto che il Tarbes è arrivato nel villaggio di 1.200 abitanti, situato nel sud dell’Aveyron, con un’ora di ritardo. Tutta colpa della destinazione sbagliata , perché invece di andare a Vabres-l’Abbaye il pullman si è diretto nel complesso di Vabre, a Rodez, circa 80 km più a nord della destinazione reale. Vanificato, così, un lungo viaggio iniziato alle ore 11.45 quando la squadra aveva lasciato Tarbes.

“Sono arrivati al campo di corsa”

Quando si sono resi conto dell’errore, i dirigenti del Tarbes hanno provato a rimediare all’errore con una lunga corsa verso Vabres-l’Abbaye. “Hanno chiamato per la prima volta per dire che sarebbero arrivati intorno alle 18.15, poi alle 18.25 e non sono mai arrivati” ha raccontato a Centre Presse Johan Mourao, allenatore-giocatore del Vabres. Il Tarbes è arrivato tra le tante difficoltà (anche una gara ciclistica sul tragitto da percorrere) soltanto alle 18.55 e…di corsa: “C’è un ponte che separa lo stadio che gli autobus non possono percorrere - prosegue Mourao nel suo racconto - I giocatori del Tarbes sono arrivati cambiati e di corsa”. Ma era troppo tardi, l’arbitro e il delegato della Federazione avevano già sancito la fine della gara. Sette ore di viaggio a vuoto per il Tarbes e vittoria a tavolino per il Vabres che adesso si prepara a giocare in quinto turno: “Essere qualificati al 5° turno è fantastico per noi, anche se avremmo preferito qualificarci sul campo” conclude Mourao.