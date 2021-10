Vezzali: "Stadi al 100% di capienza quanto prima"

"Dal Parlamento c'è attenzione ai gruppi sportivi"

La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha poi proseguito nel suo intervento affrontando anche altri temi: "Deputati e deputate hanno capito che i gruppi sportivi sono il punto di forza dello sport italiano. Il Parlamento mi ha chiesto come possono intervenire per implementare un sistema che funziona, c'è grande attenzione. Credo che i gruppi sportivi e il sistema scolastico italiano debbano lavorare in sinergia per migliorare quello che è il nostro mondo. Sport e studio non devono vivere in contrasto, un'atleta non deve scegliere", ha concluso Valentina Vezzali.