37 anni e ancora voglia di stupire. Andres Iniesta continua a offrire prestazioni di alto livello anche in Giappone, con la maglia del Vissel Kobe. Nell'ultimo match disputato in J1 League contro l'Urawa Reds, il Vissel ha vinto per 5-1 trascinato dall'ex centrocampista del Barcellona, autore di una doppietta. Iniesta ha prima battuto il portiere avversario con una punizione dal limite dell'area, poi con una conclusione di prima intenzione, deviata da Shibato. Lo spagnolo, già autore di 4 gol in stagione, non segnava una doppietta dal 30 giugno 2019, contro il Nagoya Grampus.