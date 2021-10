France Football ha pubblicato la lista dei dieci candidati al Premio Yashin 2021, come miglior portiere dell'anno. In lizza anche il numero 1 della Nazionale, Gigio Donnarumma e quello dell'Inter campione d'Italia, Samir Handanovic. Nel 2019 - lo scorso anno non è stato assegnato- è stato vinto dal brasiliano Alisson del Liverpool

