Pesantissime sanzioni inflitte dalla Conmebol dopo quanto accaduto al termine del ritorno degli ottavi di finale dello scorso 21 luglio. A fine partita i giocatori del Boca erano venuti in contatto con i responsabili della sicurezza dello stadio Mineirao: ne era nata una maxi rissa, domata soltanto dalla polizia militare con lo spray al peperoncino. La Conmebol ha squalificato sei giocatori Xeneizes per un totale di 26 turni

Mano durissima da parte della Conmebol nei confronti di calciatori e dirigenti del Boca Juniors coinvolti nella violenta rissa del 21 luglio scorso al termine della partita contro i brasiliani dell'Atletico Mineiro. La sfida, finita con la vittoria ai rigori dei brasiliani per 3-1, era valida per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Libertadores dopo il doppio 0-0 della Bombonera e del Minerao. A fine partita i giocatori del Boca erano venuti a contatto con i responsabili della sicurezza dello stadio nel tragitto per raggiungere gli spogliatoi. Gli spintoni avevano coinvolto anche i giocatori dell'Atletico Mineiro: ne nacque una furibonda rissa fra dirigenti, calciatori e componenti degli staff di entrambe le società. Nel corso degli scontri erano state state lanciate delle transenne e bottiglie piene d'acqua, e qualcuno aveva divelto dei lavandini all'interno dell'impianto. Per riportare la calma, la Polizia Militare era stata costretta a usare lo spray al peperoncino, costringendo alcuni giocatori del Boca a rientrare in campo dopo aver avuto dei malori dovuti al fatto di aver inalato il gas. (Nella foto in alto il bus del Boca 'guardato' a vista dalla Polizia militare brasiliana il 21 luglio scorso).