Da oggi le nuove capienze di stadi e palazzetti

Entrano in vigore da oggi 11 ottobre le regole meno stringenti decise dal Consiglio dei ministri per stadi e palazzetti. La capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso in zona bianca. Ovviamente l’ingresso è consentito solo a persone munite di green pass

CAPIENZA, LE NUOVE REGOLE PER STADI E PALAZZETTI