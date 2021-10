Crespo non è più l'allenatore del San Paolo

L'allenatore argentino lascia il club brasiliano a 8 mesi dal suo arrivo: con il Tricolor ha conquistato 24 vittorie e 19 pareggi in 53 panchine. In bacheca anche la vittoria del Campeonato Paulista nello scorso maggio battendo in finale il Palmeiras

I numeri di Crespo con il San Paolo

Negli otto mesi in cui è stato alla guida del club, l'ex attaccante ha guidato la squadra alla vittoria del Campeonato Paulista vincendo la finale contro il Palmeiras nello scorso maggio. Nelle 53 panchine con il club brasiliano, ha conquistato 24 vittorie, 19 pareggi e solamente 10 sconfitte. In quattro occasioni la squadra è stata diretta da Juan Branda, quando Crespo era risultato positivo al Covid. Ancora da decidere, invece, il nome del successore come confermato dalla stessa società: "Il Club si sta già muovendo sul mercato per la ricerca del nuovo allenatore".