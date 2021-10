Okaka-show, doppietta al Besiktas nel derby turco

Prosegue il grande avvio di stagione di Stefano Okaka, autore di una doppietta contro il Besiktas. Sono già 6 i gol in 6 partite dell'ex attaccante dell'Udinese, rinato in Turchia

Stefano Okaka è rinato in Turchia. Il suo avvio di stagione con la maglia dell'Istanbul Basaksehir conferma l'attaccante italiano come nuovo bomber della squadra turca . L'ex Udinese ha segnato una doppietta nell'acceso derby di Istanbul vinto 3-2 contro il Besiktas che bazzica l'alta classifica in Super Lig. Il primo gol Okaka lo ha segnato al 40' facendosi trovare pronto sulla ribattuta del portiere Gunok, mentre il secondo, all'83', è arrivato grazie a una bella scivolata con cui è riuscito ad arrivare sul pallone e indirizzarlo verso la porta, sfruttando il bell'assist del compagno Gulbrandsen. Il Besiktas nel finale è riuscito ad accorciare le distanze, ma la partita è finita 3-2. Nel segno di Okaka , sempre più bomber dell'Istanbul Basaksehir e idolo dei suoi tifosi.

I numeri di Okaka in Turchia

Media chiara e perfetta: 6 su 6. Un gol ogni 90' per Okaka. E quando non segna il suo Istanbul Basaksehir non vince. Okaka infatti non ha segnato alla prima, alla terza e alla quinta giornata: tutte partite in cui la sua squadra è uscita con zero punti dal campo di gioco. Nelle altre tre, Okaka ha sempre segnato, portando la sua squadra alla vittoria contro Fenerbahce, Rizespor (sua la tripletta del 3-0) e questo sabato contro il Besiktas. Il Basaksehir è già dipendente dai suoi gol.