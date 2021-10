Caso tamponi: Lotito inibito 2 mesi, 5 i medici

Le sezioni unite della Corte d'appello della Figc hanno "parzialmente accolto" i reclami del presidente della Lazio Claudio Lotito, dei medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia e del club: "La Corte federale d’appello a sezioni unite ha determinato la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. La società biancoceleste è stata sanzionata con 50mila euro di ammenda", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Federcalcio