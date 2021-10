Torna la rubrica Mondo Gol, stasera alle 19

I gol del weekend, nuove rubriche, interviste, storie, ospiti, approfondimenti in giro per l’Europa e un racconto completo di tutto il calcio internazionale fatto con la leggerezza che ha sempre contraddistinto il programma dai tempi della mitica coppia Caressa-De Grandis. Torneranno così i tormentoni per affezionarsi puntata dopo puntata a storie e giocatori lontani chilometri, tutto in uno studio che vi farà sentire al centro dell’Europa, in quell’angolo che non esiste tra Londra, Monaco e Parigi.

Mondo Gol oltre ai gol di Premier League, Bundesliga e Ligue1, non perderà di vista gli altri campionati con tutte le immagini più significative del fine settimana. Sarà un modo per non perdersi nulla, ma proprio nulla, di quello che accade fuori dal nostro paese.