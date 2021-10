Morte Emiliano Sala, condannato organizzatore volo

L'attaccante argentino è morto in un incidente aereo il 21 gennaio 2019 dubito dopo essere stato venduto dal Nantes al Cardiff. Al momento della tragedia si stava proprio trasferendo in Galles per raggiungere la nuova squadra. L'imprenditore che organizzò il volo privato, in cui morì anche il pilota, è stato ora condannato per negligenza dal tribunale di Cardiff. Non è ancora stata comunicata l'entità della pena