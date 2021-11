Stasera c'è Mondo Gol, alle 19 su Sky Sport 24

Gol da record, parate da supereroe e cambiamenti. E’ stato un weekend di calcio internazionale ricchissimo, che ha offerto tanti spunti. Dal gol di Khazri del Saint Etienne, una magia da 68 metri (distanza record in Ligue 1) alla parata di Ramsdale in Leicester-Arsenal, definita da Peter Schmeichel “save of the year”. In mezzo i problemi di Messi, sostituito all’intervallo in Psg-Lille e ancora fermo a 0 gol e 0 assist in 12 giornate di Ligue 1 e la caduta di Guardiola, sconfitto in casa dal Crystal Palace di Vieira. A Londra invece sta per iniziare l’era Conte, dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo sconfitto 0-3 in casa dal Manchester United di CR7, autore di un capolavoro.

