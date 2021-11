Giorgio Porrà racconta "Jorginho, il professore"

Nel racconto di Giorgio Porrà il ritratto di Jorginho, che nell’anno solare ha vinto tutto, risultando decisivo in ogni successo, dall’Europeo azzurro alla Champions del Chelsea, candidato naturale al Pallone d’Oro che sarà assegnato a fine mese JORGINHO: "PALLONE D'ORO COME VINCERE MONDIALI 2022" Condividi

“L’uomo della domenica” continua a raccontare i grandi profili della scena europea. Il nuovo protagonista ne fa parte doppiamente, come azzurro detentore della coppa continentale e come campione d’Europa con il Chelsea. Jorginho è un candidato naturale al Pallone d’Oro che sarà consegnato tra un mese. Si è candidato lui stesso dichiarando: “Dipende dai criteri con i quali sarà assegnato. Se parliamo di talento sono consapevole di non essere il migliore. Ma se parliamo di titoli nessuno ha vinto più di me”. “E’ stato sinora il suo anno perfetto – commenta Giorgio Porrà -. Jorginho ha vinto tutto, risultando decisivo in ogni successo. E il possibile Pallone d’Oro ne sublimerebbe lo stato di grazia, il viaggio romanzesco. Quello di un campione partito da lontano, da una spiaggia sull’Atlantico, arrivato dove mai avrebbe immaginato, in cima all’Europa, vestito d’azzurro". Un Europeo, quello dell’oriundo Jorginho - fiero delle sue ascendenze venete -, del tutto privo di sbavature. A tratti eccezionale. Della Nazionale italiana è stato la coscienza, l’architetto. Il radar, per dirla con Sacchi, il professore secondo i compagni, ciò che fu De Sisti per la quella vincente del ’68.

approfondimento Jorginho: "Io Pallone d'Oro? Non so nulla..." La puntata scava nella vita del giocatore del Chelsea. A partire dalla madre, calciatrice amatoriale, la prima ad insegnargli il dominio della palla e quell’attitudine alla festa, all’ottimismo, identitaria del popolo, della scuola brasiliana, che Jorginho ha saputo poi interpretare “europeizzando” il suo gioco. La nuova produzione originale di Sky Sport “L’uomo della domenica” è ambientata come di consueto nei padiglioni del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e va in onda da oggi, martedì 2 novembre, primo passaggio alle 18.15 su Sky Sport Football. Disponibile on demand e su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.

Pelè: "Felice di vederti giocare. Sono un tuo fan" “Il Brasile è ovunque e la nostra passione per il calcio si veste di tanti colori. Congratulazioni Jorginho! Sono così felice di vederti giocare. Sono un tuo fan!” PELE’ (dopo il premio Uefa a Jorginho “Men’s Player of the year 2020/21”) “Più che una tattica Roberto Mancini ha diffuso una concezione, abolito le diseguaglianze, creato un’orchestra di tutti primi violini e ultimi pianisti. Ha ridotto la matematica a gioco, scrivendo due soli numeri fissi: l’8 e il 21, Jorginho e Donnarumma, quelli che hanno deciso all’ultimo tocco semifinale e finale, le due partite decisive dell’Europeo azzurro”. GABRIELE ROMAGNOLI (La Repubblica) “Da quando aveva quattro anni lo portavo a vedere le mie partite. E poi ci allenavamo sulla spiaggia, da soli. Quelle sessioni tecniche sono servite. Lui ci ha messo il carattere, sempre positivo”. MARIA TERESA FREITAS (madre di Jorginho) “Abbiamo vinto l’Europeo in casa degli inglesi, ora ci aspettiamo di vincere il Pallone d’Oro in casa dei francesi. Messi, che ne ha già presi sei, come nessuno, ha conquistato la Copa America, ma ciò che ha fatto la Pulce nella stagione scorsa, e in quella appena iniziata, si squaglia davanti alle imprese del nostro Jorginho, che ha agguantato tutto ciò che ha rincorso.” LUIGI GARLANDO (La Gazzetta dello Sport)