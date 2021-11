È morto l'ex milanista Gino Maldera, aveva 75 anni

E' morto all'età di 75 anni Luigi Maldera, da tutti chiamato Gino, fratello di Aldo, e difensore del Milan per cinque stagioni. "Gino Maldera sarà sempre nel cuore di tutti i rossoneri: figura di riferimento del Milan della fine degli anni '60 e colonna del gruppo storico del Paron Rocco. E' con tanta commozione - scrive il club su Twitter- che tutto il Milan si stringe alla famiglia rossonera dei Maldera nel momento del dolore".

La carriera

Cresciuto nelle giovanili del Milan, con i rossoneri ha vinto la Coppa dei Campioni 1969. Nello stesso anno ha conquistato la Coppa Intercontinentale. Passato al Catanzaro nel 1971, resta in Calabria per sei stagioni ottenendo due promozioni in Serie A. Ha chiuso la carriera in Serie C2 al Seregno. Dopo il ritiro è stato allenatore delle giovanili del Milan.