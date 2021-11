Futsal, Serie A: i risultati della 7^ giornata

Settimo successo consecutivo per la capolista Syn-Bios Petrarca e Pesaro si riprende il secondo posto grazie al successo contro la Feldi Eboli. Oggi su Sky Sport Calcio alle 18.15 Granzette-Kick Off, sfida della terza giornata della Serie A femminile di futsal

Victor Mello trasforma in oro l'ultimo pallone di un match tiratissimo contro la matricola L84 e sulla sirena regala il settimo successo di fila al Syn-Bios Petrarca, sempre più capolista solitaria. Non si smentisce dunque la Serie A New Energy che regala gol e spettacolo anche nella settima giornata.

Turno che vede l'Italservice Pesaro risorgere contro la Feldi Eboli, battuta 2-1, e riprendersi la seconda piazza. Nel ricco antipasto del venerdì goleada della Meta Catania contro il Vitulano Drugstore Manfredonia, Came Dosson doppiata a Napoli e pari in rimonta della Sandro Abate del neo allenatore Fausto Scarpitti sul rettangolo di gioco del Cormar Polistena.

Il Ciampino Aniene riscatta la sconfitta con l'Olimpus facendo suo il derby con il Todis di Lido di Ostia: la risolve Joao Salla a un minuto dal triplice fischio. Sorride ancora l'Olimpus che travolge a domicilio il Real San Giuseppe: Jorginho chiude i conti sul 2-7 finale.

Emozioni forti, come da prassi, all'Emilia-Romagna Arena dove l'Opificio 4.0 CMB Matera si fa sorprendere e travolgere da un Futsal Pescara in grande spolvero: Gui, Maltauro, Coco Schmitt, Murilo, Andrè Ferreira e Villalva confezionano il 6-1 che vale il terzo successo di fila per la banda di Palusci nonché il terzo posto agganciato.

Granzette-Kick Off oggi su Sky

Stasera, lunedì 8 novembre, alle 18.15 su Sky Sport Calcio appuntamento in differita per Granzette-Kick Off, sfida della terza giornata della Serie A femminile di futsal.