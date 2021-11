Mondo Gol, da non perdere alle 19 su Sky Sport 24

Come ogni lunedì torna Mondo Gol per rivivere con leggerezza tutto quello che è successo nel weekend, con tutti i gol del weekend internazionale e i momenti imperdibili di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Con Gianluigi Bagnulo e Anne Laure Bonnet sarà ospite Dario Massara. Tra i temi trattati spazio al ritorno in Premier di Antonio Conte con un racconto dettagliato da Liverpool di Federico Zancan del suo esordio in campionato sulla panchina del Tottenham, un’intervista molto particolare a Heung Min Son e come sempre le “cringiate” del weekend in MondoFun con tutti gli episodi più divertenti anche dall’Europa League e dalla Conference League, in una settimana che da questo punto di vista ha regalato diverse gioie…