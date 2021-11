10/10 ©LaPresse

Quella sera la Roma provò a giocarsi le ultime chance di qualificazione, dopo aver perso 2-0 in casa l'andata, ma finì per essere sconfitta con lo stesso punteggio. Dzeko e Salah sprecarono, Spalletti decise di concedere gara in corso la passerella al numero 10. Al momento della sostituzione lo speaker gridò “Entra con el diez: Francesco Totti!” e il pubblico del Bernabeu, di riflesso, si alzò in piedi per applaudire. In questo caso non un omaggio alla prestazione in sé, ma alla carriera del capitano giallorosso, simbolo di una squadra e di un'intera generazione

LA STANDING OVATION A TOTTI. VIDEO