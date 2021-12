Era il 29 novembre del 2016 quando una tragedia aerea provocava la morte di quasi tutti i giocatori della Chapecoense, club brasiliano in viaggio verso Medellin, in Colombia, per disputare la finale della Copa Sudamericana. Si salvarono solo in 5, tra cui Alan Ruschel Taquara, difensore brasiliano con cittadinanza italiana, che in seguito a una lunga fase riabilitativa riuscì anche a tornare in campo.