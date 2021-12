L'ex capitano e bandiera del Milan, Franco Baresi, è stato omaggiato questo martedì con il premio dell'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano. A margine della premiazione, Baresi ha anche rilasciato alcune parole: "Sono felice, onorato e anche orgoglioso per aver ricevuto questo premio dopo tanti anni. Sono contento per chi ha pensato a me: vuol dire che qualcosa di positivo ho lasciato e questo mi fa piacere. Sono contento per la città, per i milanesi, la mia famiglia: il premio lo metterò insieme ai miei migliori trofei". Baresi poi ne ha approfittato anche per parlare del Milan e dell'importante match di Champions contro il Liverpool: "Bisogna affrontare la partita sempre con grande determinazione e con grandi ambizioni. Sono belle partite da giocare. Il Milan è un mix di giovani che hanno fatto esperienza in questi anni. Siamo crescendo sia in Italia che in Europa: questo è importante".