Futsal, i risultati del weekend di Serie A

Serie A maschile di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, mentre il weekend del futsal femminile ha visto l'ennesima vittoria della capolista Lazio. E' finito 2-2 il classico tra Kick Off e Real Statte

Un pazzo 2-2, in rimonta, nel classico femminile tra Kick Off e Real Statte e un 4-4, in rimonta con gol finale a 10'' dal suono della sirena, tra Came Dosson e Feldi Eboli: solito spettacolo, insomma, all'Emilia-Romagna Arena. Il Kick Off va via sul 2-0 poi Renatinha rimedia con una doppietta super: solo gli interventi della numero uno Falconi impediscono alle tarantine di prendersi l'intera posta in palio. Le altre sfide del femminile, Pescara impegnata in Champions a parte, sorridono alla prima della classe Lazio che davanti al proprio pubblico doppia l'Audace Verona, al TikiTaka Francavilla che regola con una cinquina il Padova e al Città di Falconara che travolge l'Athena Sassari. Il Bitonto fa suo il derby tutto pugliese con il Bisceglie.

Altalena di emozioni tra Came e Feldi: trevigiani due volte avanti e due volte ripresi, Schiochet con il gol dell'ex porta avanti i salernitani del neo coach Samperi ma ancora non basta perché il tiro libero di Dener è vincente. Passa meno di un minuto e Pesk firma il 3-4. Rocha non ci sta e si affida al quinto di movimento e a 10'' dalla fine viene ripagato dal 4-4 definitivo di Galliani. Prosegue il proprio personalissimo show l'inafferrabile capolista Syn-Bios Petrarca che travolge a domicilio (7-1) anche l'Opificio 4.0 CMB Matera e centra la vittoria consecutiva numero undici. Medesimo punteggio in Real San Giuseppe-Cormar Polistena. L'altro blitz di giornata, invece, lo fa il Pescara sul campo del Ciampino Aniene. Una doppietta di Titi Borruto da il là alla vittoria dell'Italservice sulla Sandro Abate. Vitulano Drugstore Manfredonia-Todis Lido di Ostia, Napoli Futsal-L84 e Meta Catania-Olimpus Roma terminano tutte 2-2. Tempo di rimuginare o godersi il successo non ce n'è perché mercoledì 8 dicembre si torna in campo, per il terzo turno infrasettimanale. Spicca l'imperdibile Syn-Bios Petrarca-Italservice Pesaro.

Serie A maschile, i risultati dell'11^ giornata

Opificio 4.0 CMB Matera-Syn-Bios Petrarca 1-7

Napoli-L84 2-2

Italservice Pesaro-Sandro Abate 3-1

Meta Catania Bricocity-Olimpus Roma 2-2

Vitulano Drugstore Manfredonia-Todis Lido di Ostia 2-2

Real San Giuseppe-Cormar Polistena 7-1

Ciampino Aniene-Pescara 4-5

Came Dosson-Feldi Eboli 4-4