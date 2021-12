Futsal, Serie A: domenica due partite live su Sky

Due partite di Serie A in diretta su Sky domenica 12 dicembre: si parte con il femminile alle ore 11 con Audace Verona-Calcio Padova, mentre alle 18.15 in campo gli uomini con Italservice Pesaro-Cormar Polistena

Molto più di un derby. Audace Verona e Calcio Padova, impegnate domenica 12 dicembre alle ore 11 in diretta su Sky Sport Football, si giocano una grossa fetta di campionato. Una sola vittoria in due, ottenuta alla prima giornata dalle veronesi, poi solo ed esclusivamente sconfitte. Così la sfida dell'Emilia-Romagna Arena assume un valore enorme. Nel pomeriggio (ore 18.15) i riflettori del palazzetto si riaccenderanno per l'altro match in diretta su Sky Sport Calcio, quello tra Italservice Pesaro e Cormar Polistena. Marchigiani reduci dal primo stop imposto alla capolista Syn-Bios Petrarca, reggini in serie negativa da tre incontri e bloccati al terzultimo posto della classifica.