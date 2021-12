Bayern, Kimmich cambia idea: farà il vaccino Covid

Il calciatore tedesco Joshua Kimmich, una delle stelle del Bayern Monaco, ha annunciato che sarà vaccinato contro il coronavirus dopo aver inizialmente deciso di non farlo. "E' stato difficile per me affrontare le mie paure e le mie preoccupazioni, ed è per questo che sono stato indeciso per così tanto tempo", ha riconosciuto il giocatore alla televisione pubblica. Kimmich era stato messo in quarantena per circa un mese per aver avuto stretti contatti con persone infette e successivamente per aver contratto il virus Sars-CoV-2.