Samuel Eto'o è stato eletto presidente della federcalcio del Camerun. L'ex attaccante, durante la conferenza stampa, non è riuscito a trattenere l'emozione per il risultato raggiunto. Un pianto liberatorio per Eto'o, che corona il sogno di guidare la federazione del suo paese. Il VIDEO

CAMERUN, ETO'O ELETTO PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE