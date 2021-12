L'ex attaccante di Inter e Barcellona è stato eletto battendo il presidente uscente Seidou Mbombo Njoya, in carica dal 2018: "Mi ricorderò di oggi come uno dei momenti della mia vita di cui sarò più orgoglioso. L'obiettivo è portare il nostro calcio ad un livello mai visto finora"

Samuel Eto'o è stato eletto presidente della Federcalcio del Camerun. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex giocatore di Inter e Barcellona (i due club con cui fece “doppio Triplete”), oggi quarantenne, dopo aver battuto il presidente uscente Seidou Mbombo Njoya con 43 voti a 31.



Seidou Mbombo Njoya era in carica dal 2018, anno in cui aveva avuto anche il sostegno di Eto’o, che oggi si dice deluso dal presidente uscente e dalle sue promesse che "sembravano degne di interesse per il futuro del Paese". Un’elezione, quella di Seidou Mbombo Njoya, che era stata contestata anche da diversi calciatori camerunensi, per essere poi annullata a metà gennaio dalla Corte Arbitrale dello Sport. Eto'o aveva presentato la sua candidatura il 17 novembre scorso, assicurando che sarebbe diventato presidente della Federcalcio del Camerun "nonostante gli imbrogli".