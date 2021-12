I tifosi dell' Atletico Mineiro non si scorderanno mai questo 2021. Dopo la vittoria del campionato nazionale , ottenuta neanche due settimane fa a cinquant'anni di distanza dall'ultima volta , la squadra bianconera di Belo Horizonte ha alzato un nuovo trofeo questa notte: è la Coppa del Brasile . Nel match di ritorno, l'Atletico Mineiro ha battuto 2-1 l'Athletico Paranaense , difendendo così il 4-0 dell'andata. Decisivi i gol di Keno al 25' e di Givanildo Vieira de Souza al 75'. Per la squadra allenata da Alexi Stival Beludo, meglio noto come ' Cuca' , si tratta di una ' doppietta' che entrerà nella storia: mai il club brasiliano aveva vinto le due competizioni nazionali nello stesso anno .

Gli 'italiani' dell'Atletico Mineiro

Sono tante le ex conoscenze del calcio europeo (ma anche della Serie A) che oggi giocano nell'Atletico Mineiro e che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo storico del club: ci sono Edu Vargas (ex Napoli), Dodô (ex Roma, Inter e Sampdoria), Guilherme Arana (ex Atalanta), e i ben più noti Hulk e Diego Costa. Una squadra piena di talento che che è già entrata di diritto nella storia del club brasiliano.