Incredibile epilogo nella semifinale della coppa Araba che si disputa in Qatar per la prima volta sotto l'egida della Fifa. Nel match di semifinale i padroni di casa sono stati battuti dall'Algeria al 17° minuto di recupero deciso dall'arbitro polacco Szymon Marciniak fra le contestazioni del pubblico. In finale l'Algeria sfiderà la Tunisia

Polemiche a non finire e un epilogo di match destinato a far parlare di sè per molto tempo. La coppa Araba, torneo organizzato da quest'anno dalla Fifa , e destinato ai paesi arabi aderenti alla Uafa, ha vissuto una semifinale che difficilmente potrà essere dimenticata. La sfida metteva di fronte i padroni di casa del Qatar, un vero e proprio collaudo in vista del mondiale del prossimo anno, e l'Algeria. Partita tesa che veniva sbloccata dall'Algeria a mezz'ora dal 90′ con Djamel Benlamri. Il match è andato avanti così fino alla fine, con l'arbitro che ha però concesso ben 9 minuti di recupero . Una situazione sorprendente ed eccessiva alla luce delle 4 sostituzioni e di un gioco spesso interrotto ma non da giustificare un recupero così importante.

Pareggio Qatar al 97' e gol decisivo dell'Algeria al 17° minuto di recupero

Il Qatar ne ha approfittato trovando il pareggio al minuto 97′ con Mohammed Muntari ma lo spettro dei supplementari veniva allontanato dall'arbitro polacco Marciniak che faceva proseguire il gioco per altri 10 minuti nonostante un'interruzione per un controllo Var di soli 2 minuti. Questa volta ad approfittarne sono stati gli algerini, con Brahimi che è riuscito a ottenere un rigore decisivo, molto contestato dagli avversari. Dal dischetto Youcef Belaïli, nonostante la ribattuta del portiere è riuscito a far gol, esultando poi in maniera polemica con un salto davanti al guardalinee al 107′. Per l'Algeria ci sarà in finale la Tunisia che ha sconfitto il Marocco.