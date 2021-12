Serie B: Lecce, un positivo nel gruppo squadra

Premier League, rinviata anche Aston Villa-Burnley

Ieri un altro match di Premier League è stato rinviato a causa della positività di alcuni giocatori. Si tratta di Aston Villa-Burnley. Come si legge nel comunicato della Premier League, la decisione è stata presa in seguito alla comunicazione della positività di alcuni giocatori dell'Aston Villa. Sono quindi 6 in totale le partite rinviate a causa del Covid-19 in questo weekend in Inghilterra. CLICCA QUI PER I DETTAGLI