L'ex capitano della Roma non smette da incantare: segna una doppietta di classe negli ottavi di finale di Coppa Italia. E la Lega lo esalta: "Due gol da urlo". Le prodezze di Totti non bastano però per il passaggio del turno della sua squadra, eliminata ai calci di rigore

Il destro di Francesco Totti è ancora molto caldo: lo dimostra la doppietta realizzata nell'ultima partita della Lega Calcio a 8, giocata con la maglia del suo Totti Sporting Club. L'ex capitano della Roma scende in campo con la sua squadra per tenersi in forma e divertirsi con gli amici ma non risparmia gesti tecnici eccezionali. Come i due gol realizzati all'Atletico Winpeare negli ottavi di finale di Coppa Italia. Totti prima è andato in rete con un tiro forte e radente su calcio di punizione, poi con un gran destro di controbalzo da metà campo. Conclusioni imprendibili per il portiere avversario, che hanno esaltato anche lo speaker della partita.