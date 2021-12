6/21 ©Getty

LA TRADIZIONE DI NATALE DELL'UNION BERLIN - Ogni 23 dicembre (Covid degli ultimi anni permettendo) i tifosi del club tedesco si riuniscono nel loro stadio (ristrutturato da loro stessi) intonando i più classici inni natalizi, da Oh Tannenbaum in poi. L'idea nata nel 2003, al tempo i presenti erano meno di cento. In questo scatto del 2018 erano in oltre ventotto mila.