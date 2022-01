La storia che si ripete, ma stavolta l’epilogo è tutto diverso. Prendete un ragazzo del Sud che lascia la sua terra per trasferirsi a Milano. Un classicone, no? Al Nord, dove tutto appare più grande, talmente grande che alla fine ci si sente pure un po’ soli. E non bastano i libri da studente oppure un lavoro che giù non c’è a colmare il vuoto di radici sradicate che non possono rispuntare altrove. Perché se per esempio vieni dal Molise, quella terra che per molti è una specie di ectoplasma nella pancia dell’Italia, il legame con la terra d’origine è ancora più forte: da un lato c’è un’identità da rivendicare contro chi dice che non esisti, dall'altro il sogno di tornare un giorno per portare l’esperienza fatta lontano da casa. Ed è in questo preciso momento, quando nella testa si mescolano pensieri e nostalgia, che scatta l’impeto di mettersi alla ricerca di chi parla il tuo stesso dialetto e magari si è un po’ perso nella metropoli. I social, qualche telefonata, un paio di appuntamenti e poi scatta la partita a calcio. Un altro classico, certo, che però conferma la potenza del pallone come strumento di aggregazione, anche tra chi il pallone non l’ha mai toccato prima in vita sua. Nasce così il Calciocavallo Fc Molise..