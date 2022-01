Covid, Cassano ricoverato a Genova: sta bene

" Antonio è in ospedale e sta bene, ed è regolarmente vaccinato con due dosi" . La conferma arriva direttamente dalla moglie dell'ex giocatore, Carolina Marcialis , attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social. Fantantonio ha trascorso gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in quarantena a causa del contagio: attualmente è ricoverato in buone condizioni nella Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova diretta dal prof. Matteo Bassetti.

La nota dell'Ospedale: "Probabile dimissione già da domani"

"La Direzione dell’Ospedale Policlinico San Martino comunica, in accordo con l’ex calciatore Antonio Cassano, che lo stesso è ricoverato da due giorni presso la Clinica di Malattie Infettive diretta dal professor Matteo Bassetti - si legge nella nota -. Entrato in Ospedale attraverso il percorso veloce di risposta assistenziale alle urgenze, meglio noto come fast track, a causa della desaturazione riscontrata presso il suo domicilio dal medico curante, Cassano è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un principio di polmonite. Già vaccinato con due dosi (Pfizer), è stato trattato con Remdesivir che ha prodotto subito evidenti benefici, come da protocolli. Le condizioni alle 16.15 del paziente sono in costante miglioramento, al punto che è probabile che già nella giornata di domani (giovedì 6 gennaio, ndr) venga dimesso, per proseguire la degenza presso la sua abitazione".