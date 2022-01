Futsal, a Pesaro la Supercoppa italiana

Coach Colini deve rinunciare a Carlos Espindola, miglior portiere di tutta la Serie A New Energy, e manda in campo il ventenne debuttante Manuel Cianni, per nulla intimorito dal peso della sfida: le parate del classe 2001 tengono lontana una Feldi che comincia con piglio più deciso. Samperi muove bene i suoi sulla scacchiera del PalaSele e poco prima dell'intervallo viene premiato dal gol di Calderolli. Tutta la ripresa sarà un continuo sali e scendi sino al 2-4 ebolitano a meno sei dal triplice fischio che sembra mettere la parola fine al match. Ma Salas e Taborda non la pensano così e ristabiliscono l'equilibrio. Si va agli extra-time. E la scena si ripete, a parti opposte: Borruto colpisce nel primo supplementare, l'inesauribile Calderolli, tripletta personale per lui, pareggia nel secondo. Poi Colini si gioca la carta Taborda portiere di movimento: Honorio conosce alla perfezione i tempi e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. E' il gol del 6-5 che decide la pazzesca sfida di Eboli e consegna nelle mani dell'Italservice la seconda Supercoppa di fila, nonché il quinto titolo consecutivo. Il 2022 nasce sotto una buona stella: lo spettacolo del futsal italiano è appena cominciato.