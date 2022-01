SENEGAL-CAPO VERDE 2-0

63' Mané, 92' Dieng

SENEGAL (4-4-2): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss (82′ Ballo-Touré- 95′ Mbaye); Dia, Gueye (82′ Lopy), N. Mendy, Gueye; Diedhiou, Mané (70′ Dieng). All. Cisse

CAPO VERDE (3-4-3): Vozinha; Fortes, Lopes (46' Borges), Stopira; Fortes, Rocha Santos (75' Tavares J.), Andrade, Tavares D. (69′ Nuno Borges); Mendes (75′ Semedo), Rodrigues (59′ Marcio Rosa), Monteiro. All. Leitao Brito

Il Senegal era favorito nel suo ottavo di finale e non ha fallito: turno superato grazie a una vittoria per 2-0 contro Capo Verde, successo maturato interamente nel corso della ripresa. Il primo tempo vede Koulibaly e compagni prevalere sul piano del gioco, ma stentare dal punto di vista delle conclusioni. Tuttavia la partita si mette in discesa al 21', quando il capoverdiano Andrade si fa espellere per un brutto fallo punito con il cartellino rosso dopo l'intervento del VAR. Nonostante la differenza di uomini in campo, il risultato non si sblocca e si va all'intervallo sullo 0-0. La ripresa, invece, è decisamente più avvincente. Nella fase centrale del secondo tempo il grande protagonista è Mané, che vive alcuni minuti tra gioia e paura. Al 57', infatti, l'attaccante del Liverpool viene coinvolto in un duro scontro testa contro testa con il portiere capoverdiano Vozinha, che in quest'occasione viene anche espulso lasciando la sua squadra in 9. Il Senegal vive qualche attimo di timore per le condizioni dello stesso Mané, che però resta in campo e appena sei minuti dopo segna il gol del vantaggio, con un bel destro a giro dalla distanza. Sette minuti dopo il gol, però, lo stesso attaccante chiede il cambio accusando dei giramenti di testa riconducibili al forte scontro con il portiere capoverdiano. In quel momento, però, la partita era in discesa per il Senegal, sopra di un gol e di ben due uomini. Al 92' arriva anche il gol della sicurezza segnato da Dieng, che fa partire ufficialmente la festa per la qualificazione ai quarti di finale.