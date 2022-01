Stavolta la sorpresa, anzi il regalo, lo ha fatto papa Francesco a Lionel Messi. Una maglia autografata con tanto di benedizione pontificia è stata consegnata alla Pulce da monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione, incaricato della Conferenza episcopale francese per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta della maglia della polisportiva Athletica Vaticana, impegnata in molte iniziative che "portano avanti l’impegno di una visione dello sport spirituale, inclusiva e solidale, in particolare nella prospettiva delle Olimpiadi parigine" come si legge in un comunicato della stessa associazione.