Avevano lasciato in hotel gli "attrezzi del mestiere" e avevano provato a mettere una pezza con un escamotage da alcuni ritenuto geniale, ma la dimenticanza dei due assistenti dell'arbitro Anderson Doronco prima della partita tra Cile e Argentina , valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e terminata 2-1 per l'Albiceleste (gol decisivo di Lautaro Martinez dopo il vantaggio siglato da Di Maria e il momentaneo pareggio della Roja firmato da Brereton) avrà delle ripercussioni per i due protagonisti. I brasiliani Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo - questi i nomi dei due guardalinee - una volta arrivati allo stadio Zorros del Desierto di Atacama, nel Nord del Cile, si erano resi conto di aver dimenticato le bandierine e - in attesa di recuperare gli strumenti - avevano trovato una soluzione alternativa per iniziare la partita, fissando dei giubbotti catarifrangenti su dei manici di scopa tra lo stupore generale. Ma la trovata non ha lasciato indifferente la Conmebol, che ha deciso di intervenire.

La decisione della Conmebol

QUAL. MONDIALI

La commissione arbitrale della confederazione sudamericana ha infatti deciso di sanzionare i due guardalinee con una sospensione di quattro mesi, valida per tutte le manifestazioni della Conmebol. Nello specifico, Vilarinho e Correa sono stati fermati in quanto non disponevano delle "attrezzature di base per svolgere il proprio lavoro (bandierine), mettendo a rischio il normale sviluppo del gioco". In questo periodo i due assistenti non potranno essere dunque designati non solo per le gare valide per le qualificazioni mondiali, ma anche per la Copa Libertadores e per la Copa Sudamericana.