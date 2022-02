Roberto Carlos torna in campo a 7 anni di distanza dal suo ritiro ed è costato, alla squadra che lo schiererà, appena 5 sterline. È successo davvero in Inghilterra, nella Sunday League, campionato dal calcio inglese che si gioca (come suggerito dal nome) la domenica mattina, per differenziarsi dalle categorie professionistiche. Tanti ex calciatori hanno provato quest'esperienza, tra questi Paul Scholes, che nel 2018 scese in campo con il Royton Town per giocare con suo figlio. Roberto Carlos, invece, debutterà nella Shrewsbury & District Sunday Football League, con la maglia del Bull In The Barne United. Scenderà in campo per una sola partita, ma vivrà certamente una giornata particolare per la quale lo stesso Roberto Carlos ha dichiarato di essersi "allenato per arrivare in forma all'evento" e di essere "un po' nervoso per la prima partita dopo uno stop di 6 anni".