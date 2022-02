Futsal, Serie A: Lido di Ostia-Olimpus Roma su Sky

Quarantadue giorni dopo l’ultima volta, la Serie A maschile torna in campo per l'ultima giornata del girone d'andata ed a Salsomaggiore Terme è subito derby: alle 18.15 live su Sky Sport Calcio da non perdere Todis Lido di Ostia-Olimpus Roma

Quarantadue giorni e un campionato Europeo dopo, torna la Serie A New Energy e tornano ad illuminarsi i riflettori dell'Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, cuore pulsante del futsal italiano targato Sky Sport. Oggi si disputa la giornata numero 15, l'ultima del girone di andata, la prima dopo la sfortunata parentesi della Nazionale Italiana ad Euro 2022. E si riparte da un derby tutto da gustare: da un lato una Todis Lido di Ostia in cerca di punti preziosi in ottica salvezza, dall'altro un Olimpus Roma che vuole blindare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia come testa di serie. Calcio d'inizio fissato, come di consueto, alle ore 18.25 in diretta su Sky Sport Calcio.