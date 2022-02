Su Instagram Marco Materazzi ha fatto venire la bava alla bocca a tutti gli appassionati di calcio e soprattutto ai collezionisti di cimeli calcistici. In un video pubblicato sul suo profilo, infatti, l'ex difensore dell'Inter ha ripreso la "stanza perfetta" della sua casa, in cui ha messo in mostra - stile museo - maglie, palloni, scarpe da calcio e tutti ricordi e pezzi di storia usati o raccolti nel corso della sua carriera. Ma tra i commenti, Daniele De Rossi, suo ex compagno in Nazionale, gli ha ricordato in maniera simpatica cosa manchi alla collezione di Materazzi per rendere la stanza un museo completo di tutti i suoi cimeli: "le tibie". L'ex bandiera della Roma ha fatto tutti: "Ciao Marco, tutto bellissimo, ma ora facci vedere l'armadio dove tieni tutte le tibie collezionate... grazie", seguito da una emoji sorridente. De Rossi fa riferimento allo stile durissimo del suo ex compagno, i cui interventi sono stati molto spesso ai limiti del regolamento. Tra la bellezza del video di Materazzi e il commento strappa risate di De Rossi, si è trattato di un siparietto simpatico che ha sorpreso e fatto ridere in tanti.