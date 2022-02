Dopo oltre 30 ore di viaggio sui pulmini messi a disposizione dall'ambasciata portoghese, Pualo Fonseca e la sua famiglia hanno raggiunto la Romania dopo essere fuggiti da Kiev. "Siamo salvi, domani torneremo in Portogallo. Ma l'incubo continua per il popolo ucraino, che sta combattendo eroicamente. Faccio appello a tutti per sostenere l'Ucraina"

