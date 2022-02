Mondo Gol, appuntamento alle 19 su Sky Sport 24

Torna Mondo Gol oggi alle 19 con tutti i gol di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Con Gianluigi Bagnulo, Dario Massara, Anne Laure Bonnet e Filippo Benincampi si parlerà del bel ritorno al successo del Psg in una notte di show firmato Messi e Mbappè al Parco dei Principi. Ma è stato principalmente il weekend del ritorno in campo di Christian Eriksen, 259 giorni dopo quella maledetta partita tra Danimarca e Finlandia. E poi l’esonero del Loco Bielsa dopo la sconfitta 0-4 contro il Tottenham di Conte che si gode il secondo gol in Premier di Kulusevski. I problemi di Cristiano Ronaldo (ancora a secco) e il caso Milik a Marsiglia (ancora in panchina). Infine due riflessioni necessarie, una sugli infortuni di Haaland che ha saltato la sedicesima partita stagionale, l’altra sull’onnipotenza calcistica di Mbappè, due gol e un assist stupendo per ribadire a tutti che forse, in questo momento, non c’è nessuno più forte di lui. Oltre a tutto ciò il solito marchio Mondo Gol, con tutte le immagini più divertenti della settimana raccolte in Mondo Fun. Vi aspettiamo oggi alle 19 su Sky Sport 24!