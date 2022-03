Vaccini, Costa: "Dose potrebbe diventare annuale"

"E' molto probabile che andremo verso una dose annuale di vaccino contro il coronavirus, potrebbe diventare un richiamo come quello che si fa per l'influenza, in questo contesto si può parlare di dosi ulteriori di vaccino rispetto alle tre che ci sono oggi". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Al momento però non ci sono indicazioni scientifiche che ci portino a pensare ad altre dosi ha aggiunto - se non la quarta prevista per i fragili".