Ucraina, arruolato anche l'ex Arsenal Luzhny

Tra i tanti atleti che si sono arruolati per difendere l'Ucraina c'è anche Oleg Luzhny, ex campione dell'Arsenal che con i Gunners ha vinto anche una Premier League nel 2002. Per lui più di 10 anni nella Dinamo Kiev da calciatore, con 7 campionati vinti, e anche altre esperienze da allenatore e da dirigente. Dopo tante battaglie in campo con la Nazionale ucraina, oggi Luzhny si ritrova a difendere il suo Paese in guerra. "Come tutti gli ucraini sono pronto a difendere la nostra patria - le due parole al Mirror - La situazione è molto tesa, le sirene suonano tre o quattro volte al giorno, anche di notte. Le persone devono correre freneticamente nei rifugi, anche le donne con bambini piccoli, che non capiscono cosa sta succedendo. Sono terrorizzati, intere città e interi villaggi vengono bombardati e distrutti, le persone vengono private di gas, elettricità, acqua e cibo. Ma la nostra nazione è unita come mai prima d'ora".