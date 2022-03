Il calcio in Uruguay si ferma dopo lo sciopero comunicato dagli arbitri a causa delle minacce ricevute in diversi match del Torneo Apertura. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’AUDAF, l’associazione degli arbitri locali, dopo le denunce dell’assistente Martin Soppi e dell’arbitro Gustavo Tejera, insultati e minacciati rispettivamente in occasione di Nacional-Torque e Penarol-Danubio. Soppi era stato minacciato prima della partita dai tifosi della squadra di casa ed era stato successivamente sostituito. Tejera, invece, è stato aggredito verbalmente da uno dei fotografi ufficiali del Danubio. Non solo il Torneo Apertura, ma anche le competizioni minori non ripartiranno finché la classe arbitrale non sarà tutelata e rassicurata: "Non ci presenteremo ad arbitrare - scrivono gli arbitri uruguaiani in un comunicato - fin quando non si daranno le garanzie per riprendere le attività in tutte le discipline e categorie. Non tolleriamo in nessun caso altri fatti simili. AUDAF non ammette e non ammetterà alcun tipo di dichiarazione, minaccia o attacco che coinvolga i nostri associati o la nostra attività".